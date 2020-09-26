Жители сирийского Хомса получили более 50 тонн продуктов

Свыше 50 тонн гуманитарной помощи были доставлены в провинцию Хомс при содействии Сирийско-российского делового совета и ассоциации развития дружеских отношений с САР.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), свыше 50 тонн гуманитарной помощи были доставлены в провинцию Хомс при содействии делового совета двух стран и ассоциации развития дружеских отношений Сирии и России.

Председатель делового совета Луай Юсеф сообщил в беседе с журналистами, что акция прошла под девизом "В город Хомс с любовью из России". В первую очередь наборы продуктов получили вдовы, матери-одиночки и члены семей, оставшихся без кормильцев. Списки жителей, наиболее пострадавших от действий боевиков, составили при содействии координаторов благотворительной деятельности и Министерства социальных дел и труда Сирии.

Жители Хомса выразили благодарность России и сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом, отметив, что оказанная ими помощь поможет им справиться с трудностями, вызванными в стране эпидемией коронавируса и западными санкциями.

Ранее сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную продукцию жителям селения Мардж ас-Султан, расположенного в пригороде Дамаска и деревни Бусра аль-Харири в провинции Даръа.