Шахтерские города в России получат дополнительное финансирование от властей

Российское правительство направит дополнительные средства на развитие четырех шахтерских городов в РФ, согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

На поддержку от государства смогут рассчитывать шахтерские поселения в Кузбассе, Приморском крае и Ростовской области.

Средства будут направлены на программы развития в рамках региона и поддержку занятости населения в текущем году. Власти уже выделили на эти цели порядка 1,9 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе Правительства РФ.