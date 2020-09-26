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13:23   26 Сентября 2020
Экономика

Шахтерские города в России получат дополнительное финансирование от властей

Шахтерские города в России получат дополнительное финансирование от властей

Российское правительство направит дополнительные средства на развитие четырех шахтерских городов в РФ, согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

На поддержку от государства смогут рассчитывать шахтерские поселения в Кузбассе, Приморском крае и Ростовской области.

Средства будут направлены на программы развития в рамках региона и поддержку занятости населения в текущем году. Власти уже выделили на эти цели порядка 1,9 миллиарда рублей, отметили в пресс-службе Правительства РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#шахтеры #кабмин #мишустин

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