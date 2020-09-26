Бывший сотрудник СВР напомнил о соглашении разведслужб РФ и Белоруссии

Сотрудники специальных служб не принимают участия в событиях Республики Беларусь. Однако Служба внешней разведки РФ ведет сбор сведений о реакции на происходящее. Об этом заявил генерал-майор СВР в отставке Юрий Кобаладзе.

Бывший военный также напомнил, что в 1990-е годы Россия и Белоруссия заключили договор, исключающий проведение разведывательной деятельности в отношении друг друга. То же касается остальных республик, входивших в состав СССР, пишет "Лента.ру".

На протяжении почти двух месяцев в Белоруссии проводятся несанкционированные уличные акции. По данным Следственного комитета Республики Беларусь, события организованы извне.