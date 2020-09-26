Японские ученые нашли вкусный способ лечения воспалений в организме

Ягоды черники эффективны в борьбе с воспалительными заболеваниями в организме человека. К такому выводу пришли ученые из Токийского университета в Японии.

Полифенольное соединение птеростильбен, которое содержится в чернике, обладает сильными иммуносупрессивными свойствами. Ученые в ходе эксперимента давали птеростильбен мышам. Специалисты выяснили, что это соединение оказывает значительное влияние на T-клетки. Именно они обеспечивают иммунный ответ.

Также птеростильбен легко усваивается организмом. Полный текст исследования, посвященного чернике, опубликован в научном издании The FASEB Journal. Специалисты рекомендуют есть эти ягоды в чистом виде. Не стоит готовить из черники варенье, так как сахар снижает содержание витамина C, отмечает телеканал "360".