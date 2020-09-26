Борисов: российский "Авангард" обесценивает новую американскую систему ПРО

Российский ракетный комплекс "Авангард" обесценивает усилия США по созданию новой системы противоракетной обороны. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Борисов объяснил свои слова тем, что "Авангард" с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком не даст американским ПРО спрогнозировать траекторию движения ракеты.

"Наверное, со временем будет найдено противоядие и против маневрирующих блоков, прежде всего оружия с использованием лазерной техники. Но сегодня это в области теории, мы еще имеем хороший гандикап в этом плане", — комментирует вице-премьер.

Как известно, ракетный комплекс "Авангард" способен развивать скорость около 27 Махов. Он поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии ВС РФ еще в конце 2019 года.