Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:21   26 Сентября 2020
Политика

Зеленский распорядился запретить использование самолетов Ан-26

Зеленский распорядился запретить использование самолетов Ан-26

Украинский лидер Владимир Зеленский отдал распоряжение о временной приостановке полетов Ан-26 и их модификаций. Об этом рассказали в офисе президента страны.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока следствие не установит причины инцидента с участием Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.

Кроме того, Зеленский поручил правоохранителям внимательно изучить все контракты на поставку воздушных судов для министерства обороны Украины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#украина #авиакатастрофа #запрет #поручение #ан-26 #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...