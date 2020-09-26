Украинский лидер Владимир Зеленский отдал распоряжение о временной приостановке полетов Ан-26 и их модификаций. Об этом рассказали в офисе президента страны.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока следствие не установит причины инцидента с участием Ан-26 в Харьковской области, в результате которого погибли 25 человек.

Кроме того, Зеленский поручил правоохранителям внимательно изучить все контракты на поставку воздушных судов для министерства обороны Украины.