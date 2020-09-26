Врачи зафиксировали 7523 новых случая COVID-19 за сутки в России

Российские врачи выявили за минувшие сутки 7523 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Такие данные приводит в субботу, 26 сентября, российский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего за последние сутки зафиксировано 7523 новых случая COVID-19 по всей России. Более 27% выявленных пациентов не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа скончались 169 человек, полностью выздоровели более 6000 россиян.

Согласно последним данным, с начала коронавирусной вспышки общее количество пациентов с коронавирусом в России превысило 1,1 миллиона человек. Среди выздоровевших числятся более 940 тысяч россиян. Жертвами инфекции стали более 20 тысяч человек.