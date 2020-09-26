Задушившего школьницу в Нижегородской области арестовали на два месяца

Жителя Нижегородской области взяли под стражу после убийства девятилетней девочки. Мера пресечения будет действовать минимум два месяца.

Суд арестовал убившего девятилетнюю девочку из Нижегородской области Павла Суркова. Он проведет под стражей минимум два месяца, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следователей, обвиняемый подкараулил школьницу на автобусной остановке, завел в место, где нет посторонних людей, а после задушил. Таким образом Сурков решил отомстить матери ребенка — своей бывшей возлюбленной, которая захотела с ним расстаться.

Известно, что после разрыва отношений подсудимый постоянно угрожал женщине и даже грозил ей смертью дочери. Однако слова злоумышленника никто не воспринимал всерьез. Ранее детоубийца уже имел судимости за разбой и грабеж.