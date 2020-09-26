Глава ливанского правительства Мустафа Адиб добровольно ушел в отставку

Политический кризис в Ливане не позволил сформировать правительство страны. В связи с недоговороспособностью политических блоков премьер-министр Ливана Мустафа Адиб заявил о своей отставке.

Политизация формирования Правительства Ливана партийными блоками помешала Мустафе Адибу собрать работающий кабинет министров. Как сообщает местный телеканал "Аль-Хадат", теперь уже бывший ливанский премьер-министр извинился за то, что политические блоки нарушили условия, необходимые для формирования правительства. Уходя с поста, он призвал политическое руководство Ливана принять предложения Франции по урегулированию политического кризиса.