Ринк описал процесс попадания органических структур "Новичка" в организм

Структуры, которые входят в состав "Новичка", могут оказаться в организме человека из дезинфицирующих средств. Об этом заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

Аминные структуры содержатся в моющих и дезинфицирующих средствах. Они есть и в составе "Новичка", рассказал химик и изобретатель этого вещества Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

"Четвертичные аммониевые соединения — это основа всех дезинфицирующих рецептур", — объяснил специалист.

Но при попадании в воду "Новичок" теряет все свои свойства. Ринк объяснил, что продукт "умер" бы в воде за первые сутки нахождения в указанной среде. Так специалист ответил на вопрос о возможности нахождения вещества в воде на протяжении длительного промежутка времени.