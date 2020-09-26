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11:38   26 Сентября 2020
Происшествия

Ринк описал процесс попадания органических структур "Новичка" в организм

Ринк описал процесс попадания органических структур "Новичка" в организм

Структуры, которые входят в состав "Новичка", могут оказаться в организме человека из дезинфицирующих средств. Об этом заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

Аминные структуры содержатся в моющих и дезинфицирующих средствах. Они есть и в составе "Новичка", рассказал химик и изобретатель этого вещества Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

"Четвертичные аммониевые соединения — это основа всех дезинфицирующих рецептур", — объяснил специалист.

Но при попадании в воду "Новичок" теряет все свои свойства. Ринк объяснил, что продукт "умер" бы в воде за первые сутки нахождения в указанной среде. Так специалист ответил на вопрос о возможности нахождения вещества в воде на протяжении длительного промежутка времени.

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Автор: Ирина Большунова
#организм #новичок #ринк

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