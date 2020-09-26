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11:19   26 Сентября 2020
Армия

Разрекламированная Трампом гиперзвуковая ракета провалилась на испытаниях

Разрекламированная Трампом гиперзвуковая ракета провалилась на испытаниях

Американская разработка гиперзвуковой ракеты, ранее широко "разрекламированная" президентом США Дональдом Трампом, так не сумела развить гиперзвуковую скорость.

Как сообщают СМИ, разработанная в США гиперзвуковая ракета оказалась не в состоянии разогнаться до требуемой скорости. До этого президент США Дональд Трамп в предвыборной речи перед избирателями заявил, что в стране уже ведутся разработки "супер-пупер ракеты", а также обвинил Россию в краже технологии нового оружия у Соединенных Штатов.

Однако недавние финальные испытания гиперзвуковой ракеты показали, что американская "супер-пупер ракета" не сумела преодолеть гиперзвуковой рубеж. Максимальный показатель, отмеченный во время испытаний, превысил скорость всего звука в 4,8 раза, при том что Трамп ранее заявлял, что скорость секретного оружия США превышает в 17 раз "любую другую быструю ракету". Инсайдеры в Пентагоне заявляют, что одним препятствий для конструкторов стало отсутствие топлива высокой эффективности и сама оболочка ракеты, разогревающаяся еще на запуске, что повышает риск взрыва снаряда еще до поражения цели.

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Автор: Ирина Большунова
#дональд трамп #сша #гиперзвуковое оружие

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