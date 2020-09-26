Разрекламированная Трампом гиперзвуковая ракета провалилась на испытаниях

Американская разработка гиперзвуковой ракеты, ранее широко "разрекламированная" президентом США Дональдом Трампом, так не сумела развить гиперзвуковую скорость.

Как сообщают СМИ, разработанная в США гиперзвуковая ракета оказалась не в состоянии разогнаться до требуемой скорости. До этого президент США Дональд Трамп в предвыборной речи перед избирателями заявил, что в стране уже ведутся разработки "супер-пупер ракеты", а также обвинил Россию в краже технологии нового оружия у Соединенных Штатов.

Однако недавние финальные испытания гиперзвуковой ракеты показали, что американская "супер-пупер ракета" не сумела преодолеть гиперзвуковой рубеж. Максимальный показатель, отмеченный во время испытаний, превысил скорость всего звука в 4,8 раза, при том что Трамп ранее заявлял, что скорость секретного оружия США превышает в 17 раз "любую другую быструю ракету". Инсайдеры в Пентагоне заявляют, что одним препятствий для конструкторов стало отсутствие топлива высокой эффективности и сама оболочка ракеты, разогревающаяся еще на запуске, что повышает риск взрыва снаряда еще до поражения цели.