Международный день борьбы за ликвидацию ядерного оружия: смысл и история праздника

Сегодня, 26 сентября, отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 2013 года.

На следующей неделе, 2 октября, в ходе 75-й сессии Генассамблеи ООН состоится саммит, который посвятят Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. В ходе мероприятия представители ряда стран обсудят эту важную для человечества проблему и постараются найти пути ее решения.

Основные задачи мероприятия — повышение уровня информированности и просвещение граждан об угрозе, которую таит в себе ядерное оружие для всего человечества. Международный день напоминает миру о важности ликвидации этого типа вооружения.

Полная ликвидация ядерного оружия остается одной из главнейших целей Организации Объединенных Наций с 1946 года. Именно тогда это закрепили в резолюции. На сегодняшний день насчитывается девять стран, обладающих ядерным арсеналом: Россия, США, Франция, КНР, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль, КНДР. В начале 2020 года у этих стран было около 13,4 тысячи ядерных боеголовок. Это меньше, чем в начале 2019 года, — тогда у стран "ядерного клуба" насчитывалось почти 13,9 тысячи боеголовок.

В декабре 2016 года в ООН приняли решение подготовить конвенцию о запрете и полной ликвидации ядерного оружия. Документ поддержали 123 страны, а около 30 проголосовали против. 7 июля 2017 года участники конференции ООН согласовали итоговый текст.

В конвенции подчеркивалось, что подавляющее большинство стран не рассматривает ядерное оружие в качестве законного средства для ведения боевых действий. Страны, подписавшие документ, обязуются не разрабатывать, не приобретать и не испытывать ядерное оружие. 20 сентября 2017 года документ был открыт для подписания. На сегодняшний день его поддержали 70 стран.

Договор о запрещении ядерного вооружения дарит всему миру надежду, что однажды человечество станет свободным от мрачной тени ядерной войны, которая способна привести к неисправимым последствиям. Для осознания серьезности ситуации достаточно вспомнить бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Тогда в Хиросиме погибли 90 000–166 000 человек, а в Нагасаки — 60 000–80 000 человек.

Сегодня необходимо дать договору жизнь, сделав его новой нормой международного права. Успех зависит от одного — числа стран, которые его поддержат. Большинство государств на сегодняшний день видит в ядерном вооружении источник тревоги и опасности для настоящих и будущих поколений. Подлинная безопасность будет обеспечена лишь тогда, когда весь мир убедится в необходимости ядерного разоружения.