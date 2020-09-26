Минобороны Украины: разбившийся Ан-26 мог зацепить крылом землю

Причиной крушения самолета Ан-26 под Харьковом могло стать то, что борт зацепил крылом землю. Мнение высказал глава Министерства обороны Украины Андрей Таран.

Глава оборонного ведомства провел пресс-конференцию с журналистами. Он сообщил об уже известных деталях катастрофы с самолетом Ан-26, произошедшей на территории Харьковской области Украины 25 сентября. Полет проходил по плану, самолет исполнял тренировочные полеты для обучения курсантов, рассказал Андрей Таран.

"За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", — заявил глава Минобороны Украины.

Одной из версий произошедшего является то, что борт зацепил крылом землю, объяснил Таран. На данный момент бортовой самописец находится в самолете. Эксперты в скором времени приступят к анализу информации и предоставят официальный отчет о трагедии. На борту было 27 человек. Известно о 25 погибших.