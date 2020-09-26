Очевидцы рассказали ужасающие подробности крушения Ан-26 под Харьковом

Курсанты и члены экипажа погибли при жесткой посадке военного самолета Ан-26 на Украине. По словам очевидцев, лайнер вспыхнул сразу же после падения. Они отметили, что люди выпрыгивали с борта на землю прямо на ходу. Выжить удалось лишь двоим.

Военный самолет Ан-26 рухнул во время посадки возле города Чугуев в Харьковской области. При ЧП погибло 25 человек, из них семь являлись членами экипажа, а остальные — курсанты Харьковского университета воздушных сил. Еще двум студентам удалось выжить. На помощь ним сразу же бросились очевидцы.

Они рассказали, что лайнер вспыхнул сразу же после падения. В последний момент двое выпрыгнули с борта прямо на землю. Свидетель происшествия Руслан Овчаренко назвал "картину" жутким зрелищем, пишет НТВ. По его словам, "все было в огне".

"Двум молодым ребятам оказывали помощь при мне. Мы услышали, что еще есть выжившие, потому что они выпрыгивали из самолета. Мы сгруппировались и пошли искать, вдруг бы нашли еще кого-то", — поделился собеседник.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами и ожогами. После трагедии завели уголовное дело. Уточняется, что предварительной причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа при посадке самолета. Также инцидент мог случиться из-за неисправности левого двигателя, о которой диспетчер доложил пилоту.