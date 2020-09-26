Небензя обратил внимание на нарастающий конфликт между США и КНР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о возможности скорого раскола в международных отношениях из-за нарастающего противостояния между США и КНР.

Комментируя нарастающий конфликт между двумя странами, российский политик обратил внимание, что в истории международных отношений уже был подобный прецедент двух существующих систем.

"Но тогда эти системы тем не менее взаимодействовали", — указал Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что сейчас существует вероятность того, что "мир может просто разъединиться через какой-то разлом". По его мнению, опасность перехода мира к новой биполярности с центрами в США и КНР действительно существует, однако российская сторона не заинтересована в развитии подобного сценария. Небензя добавил, что у России установлены дружеские отношения с США и Китаем.