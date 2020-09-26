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11:07   26 Сентября 2020
Политика

Главы МИД стран ЕС поддержали Киев в связи с крушением самолета Ан-26

Главы МИД стран ЕС поддержали Киев в связи с крушением самолета Ан-26

Главы МИД стран Евросоюза выразили сочувствие Украине в связи с крушением самолета Ан-26 под Харьковом. Слова соболезнования представители стран выразили на странице соцсети Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Свои соболезнования принесли дипломаты Болгарии, Латвии, Польши, Швеции и Литвы. Со словами поддержки откликнулись Албания, Молдавия, Турция и Канада. К ним также присоеденился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Катастрофа с военным самолетом Ан-26 произошла вечером 25 сентября. Из 27 человек в живых остались два курсанта Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Пострадавшие находятся в больнице. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер предположил, что происшествие произошло из-за неисправности одного двигателя.

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Автор: Юлия Яковлева
#евросоюз #украина #ан-26 #харьковская область

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