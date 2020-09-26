Предприниматель Парфенов оценил конкуренцию Сбербанка и "Тинькофф"

Презентация экосистемы Сбербанка и объединение банка "Тинькофф" с "Яндексом" вызвало подозрения в нарастающем противостоянии двух крупных финансовых организаций. В реальности компании демонстрируют пример конкуренции, считает бизнесмен Ждан Парфенов.

Представление обновленной концепции развития Сбербанка совпала по времени с новостями об объединении "Тинькофф-банка" с российской технологической компанией "Яндекс". В рамках мероприятия Герман Греф и другие представители "Сбера" показали новые продукты, которые во многом схожи с сервисами конкурента. В блогосфере появилось мнение, что подобный ход Сбербанка демонстрирует грядущее противостояние двух крупных организаций.

На деле Сбербанк и "Тинькофф" показывают результативную конкуренцию, сообщил iReactor основатель фирмы Original intelligence Ждан Парфенов. Компании развиваются в едином векторе, становясь "приятными попутчиками". Их взаимодействие будет способствовать дальнейшему развитию финансового сектора, отметил специалист.