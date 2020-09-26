Добавление "Новичка" в воду приведет к потере боевых качеств за 10 минут

Отравляющее вещество потеряет все свои качества за десятки минут или часы в воде, рассказал разработчик "Новичка" Леонид Ринк.

Эксперт Ринк в интервью РИА Новости рассказал, что станет с веществом при добавлении в воду. Ранее было заявлено, что на бутылке воды Навального обнаружены якобы следы отравляющего вещества "Новичок". Леонид Ринк заявил, что "продукт бы умер в воде".

" <…> Никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот, а ангидриды, это значит безводные, пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег", — подчеркнул создатель вещества.

Блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в омскую больницу. Врачи 44 часа боролись за его жизнь. Как только состояние мужчины улучшилось, его перевезли в Германию. Эксперты из ФРГ заявили, что блогер был якобы отравлен "Новичком". Итоги анализов немецких специалистов вызвали сомнения в РФ. По словам главреда PolitRussia Руслана Осташко, если бы Навального действительно отравили этим ядом, вместе с ним в коме лежали бы пассажиры всего самолета.

Ранее Леонид Ринк исключил версию об "отравлении" блогера. Его симптомы не были характерны для отравляющего вещества, передает телеканал "360".