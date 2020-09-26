Система соцобслуживания для самоизолированных возобновит работу в Москве

Возвращение роста новых случаев COVID-19 в Москве потребовало от столичных властей возобновить работу системы соцобслуживания для горожан, находящихся на самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома.

Работа московской системы социального обслуживания и поддержки для горожан, соблюдающих режим самоизоляции, возобновится в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Переход на самоизоляцию в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Москве рекомендован людям в возрасте выше 65 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим хроническими болезнями.