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10:04   26 Сентября 2020
Экономика

Минфин рассмотрит возможность поддержать программу социальной газификации

Минфин рассмотрит возможность поддержать программу социальной газификации

Обязательства "Газпрома" в рамках программы социальной газификации будут реализованы в срок, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. Правительство может обсудить возможность дополнительной поддержки инициативы.

Концепция социальной газификации призвана обеспечить россиянам доступ к голубому топливу посредством доведения труб до территории конечных потребителей. Всю работу газовый оператор обязуется произвести за свой счет. При этом россияне смогут самостоятельно решить, будут они подключаться к газовой системе или нет. Обязательства "Газпрома" в рамках программы будут реализованы в полном объеме, пишет "Прайм".

Рассматриваются варианты завершения программы при сохранении текущей дивидендной политики концерна. Дополнительные средства могут быть привлечены за счет сотрудничества с Правительством России. Минфин РФ рассмотрит возможность обеспечить государственную поддержку за счет облигаций и дополнительных налоговых льгот.

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Автор: Яна Либерман
#россия #газпром #энергетика #минфин рф #газификация

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