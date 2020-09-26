Политолог назвал эффективный способ борьбы с двойными стандартами Facebook

России необходимо развивать свои социальные сети, отказываясь от таких платформ, как Facebook. По мнению политолога Владислава Ганжары, блокировку аккаунтов россиян в FB давно можно считать нормой для Запада.

Все западные медиа, имеющие центральные офисы в США, продвигают на своих просторах двойные стандарты и транслируют интересы Запада, считает эксперт. Администрация соцсети защищает неугодные аккаунты, блокируя свободу выражения мыслей.

"Для Запада это стало нормой. Единственное, чем мы можем отвечать — развитие собственных социальных медиа, платформ", — поделился Ганжара в беседе с корреспондентом Nation News.

Информационная война ежегодно усиливается, подчеркнул политолог. России необходимо развивать собственный сегмент медиапространства. Страны ЕС стали зависимы от американских платформ, однако РФ нужно обезопасить себя от такой участи, создавая условия для независимой работы, заключил он.

Российские медиаплощадки, такие как "ВКонтакте" и "Яндекс", не прибегают к жесткой цензуре, в отличие от западных соцсетей. По мнению политолога, эти платформы — главные инструменты защиты и нападения РФ.