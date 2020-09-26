"Очевидно, что это теракт": Глава МВД Франции о резне в Париже

Французский министр Жеральд Дарманен заявил, что нападение на двух представителей прессы в Париже является кровавой атакой. По его словам, преступники действовали как террористы.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отреагировал на резню рядом со старым зданием редакции парижского еженедельника Charlie Hebdo. Он заявил, что нападение на двух журналистов — это ничто иное, как теракт, пишет телеканал France 2.

"Очевидно, что это теракт", — подчеркнул глава МВД.

Он считает, что преступники действовали, как террористы. Дарманен не сомневается, что инцидент был новой кровавой атакой против Франции и представителей прессы. По мнению главы МВД, цель злоумышленников — избавиться от французской идентичности.

Все случилось накануне, 25 сентября, на улице Николя Аппера в Париже. Незнакомец ранил мачете четырех прохожих и сбежал с места преступления, прыгнув в вагон метро. Ранения получили двое, ими оказались журналисты.