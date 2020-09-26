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9:41   26 Сентября 2020
Политика

Новый премьер Японии выразил желание поговорить с Путиным

Новый премьер Японии выразил желание поговорить с Путиным

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга намерен провести телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает телерадиокомпания NHK.

Новый японский премьер хочет провести переговоры с российским лидером 29 сентября.

Суга занял пост главы правительства 16 сентября. Премьер-министр планирует в беседе с Путиным подтвердить настрой Японии развивать экономическое сотрудничество с РФ и вести переговоры по мирному соглашению. Аналогичные намерения, направленные на сотрудничество и развитие диалога по различным вопросам, были подтверждены и бывшим премьер-министром Японии.

Ранее Суга провел переговоры с лидерами США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #япония

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