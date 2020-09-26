Герасимов рассказал об увеличении активности НАТО у границ России

Около 30 военных самолетов НАТО совершали полеты вблизи российских границ за последний месяц. Об этом рассказал глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Военачальник уточнил, что авиация Альянса отрабатывает упражнения над акваториями Черного и Балтийского морей, а также Северного Ледовитого океана.

"Конечно, мы реагируем на эти вещи. Мало того, мы тренируем все наши дежурные смены, боевые расчёты и противовоздушной обороны, и авиации, и пунктов управления по полётам таких самолётов", - комментирует Герасимов в интервью RT.

Также начальник Генштаба отметил, что Москва предлагала руководству НАТО и Пентагона рассмотреть имеющиеся соглашения по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и море, однако обращения были проигнорированы. Герасимов уточнил, что Россия хочет избежать конфликтных ситуаций, поэтому военные летчики и командиры кораблей ведут себя сдержанно и в соответствии со всеми международными нормами.