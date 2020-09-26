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8:47   26 Сентября 2020
Общество

Назван единственный способ получения социальных выплат в РФ с 1 октября

Назван единственный способ получения социальных выплат в РФ с 1 октября

Пенсии и детские пособия начнут переводиться только на платежные системы карты "Мир". Такое заявление сделали в Национальной системе платежных карт.

Для получения социальных пособий на карту нужно будет обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации или МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов. Сообщается, что для тех, кто не хочет пользоваться картой, будет возможно получить выплату наличными. Пособие будет возможно получить и на обычный банковский счет, если к нему не привязана платежная карта.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсия #выплаты #пособия

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