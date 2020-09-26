Жители Повалихино заявили о "пропаже" новой главы администрации Удгодской

Бывшая уборщица Марина Удгодская случайно выигравшая на выборах в администрацию Повалихинского поселения Костромской области нигде не появлялась уже пару дней. Об этом сообщают односельчане женщины.

Сообщается, что главу поселения несколько суток никто не видел, а в ее доме стоит тишина, и никого нет. Местный тракторист заявил, что она вполне могла пойти на болото собирать клюкву.

Соседи Удгодской заявили, что она выходила на связь и рассказала, что работает на старом месте работы. Также она добавила, что появится на новом месте работы с 1 октября.

Ранее бывшая уборщица случайно стала победительницей выборов на должность главы администрации Повалихинского поселения. Сама она призналась, что должна была лишь стать "видимым конкурентом", передает НТВ.