Финалисты чемпионата "Навыки мудрых" будут соревноваться в онлайн-формате

Финал третьего Национального чемпионата "Навыки мудрых", в котором новые профессии осваивают пожилые россияне, состоятся в онлайн-формате в Новосибирске. Церемония открытия уже прошла дистанционно.

Соревноваться в финале будут около 270 пожилых россиян из разных российских регионов. На чемпионате люди старше 50 лет смогут освоить новую профессию и адаптироваться к новым условиям жизни, передает Федеральное агентство новостей.

Участники в этом году впервые смогут сразиться в финале, не выезжая из своих регионов. Соревнования пройдут по 26 компетенциям из семи профобластей. Имена победителей станут известны уже 27 сентября на онлайн-церемонии закрытия.

Организаторами мероприятия стали союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Федеральная служба по труду и занятости, а также администрация Новосибирской области. Программа включена в нацпроект "Демография".