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8:08   26 Сентября 2020
Общество

Тысячи школьников Новосибирска примут участие в фестивале "Билет в будущее"

Тысячи школьников Новосибирска примут участие в фестивале "Билет в будущее"

Около семи тыс. школьников Новосибирской области примут участие в фестивале профессий "Билет в будущее". Об этом рассказали в департаменте по реализации проектов развития детей и молодежи союза "Молодые профессионалы "Вордскиллс Россия".

Мероприятие продлится до 10 октября для учащихся средних и старших классов. Дети смогут поучаствовать в очных и дистанционных уроках, чтобы освоить профессиональное мастерство. Также им дадут возможность попробовать формат try-a-skills и пообщаться с тьюторами, пишет Федеральное агентство новостей.

Организаторы отмечают, что преимущество фестиваля в практических знаниях о профессиях, а не только теоретических. Мастер-классы будут вести также и победители чемпионатов "Вордскиллс".

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Автор: Кристина Мокроусова
#школьники #фестиваль #профессии #новосибирская область

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