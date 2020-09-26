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7:37   26 Сентября 2020
Общество

Познер заявил, что СМИ в США пытаются очернить Россию

Познер заявил, что СМИ в США пытаются очернить Россию

Телевидение в США показывают только отрицательные новости о России. Об этом рассказал журналист и телеведущий Владимир Познер.

Познер сообщил, что в США опасаются России может быть даже больше, чем мы их. Он отметил, что на телевидении США России называют врагами. По его словам, в России тоже не всегда демонстрируется объективная картинка из США. Об этом пишет "Комсомольская Правда".

По словам Познера, происходящее сейчас в США похоже на Гражданскую войну 1860 года, когда несколько штатов воевали против остальных. Журналист считает, что после предстоящих выборов президента в США могут начаться вооруженные противостояния между сторонниками разных партий.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #сми #познер

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