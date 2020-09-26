Премьер Австралии призвал страны делиться вакциной от COVID-19

Государства, успешно разработавшие вакцину от коронавируса, должны делиться ею с другими. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 25 сентября на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Австралийский ученый призвал разобраться в причинах появления и распространения коронавирусной инфекции по миру. Он подчеркнул, что необходимо "сделать все возможное" для того, чтобы не допустить повторения такого развития событий.

"Человечество надолго запомнит то, что происходит сегодня", — заявил Скотт Моррисон.

В заключении своей речи он призвал страны делиться разработанной вакциной от COVID-19, так как это мировая проблема. Если Австрия найдет вакцину, то обязательно ей поделится, закончил премьер-министр.