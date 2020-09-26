Япония и Россия могли заключить мирный договор осенью 2018 года, однако противостояние Москвы и Вашингтона нарушило эти планы. Об этом рассказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Экс-глава правительства Японии в беседе с корреспондентом газеты Nikkei заявил, что политическая напряженность между Россией и США стала одним из некоторых факторов, которые стали препятствием для заключения российско-японского мирного договора. Кроме того, присоединение Крыма к РФ стало своего рода камнем преткновения в этом вопросе.

"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение", – добавил Абэ.

Добавим, что Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия регулярно напоминает, что согласно заключенному в 1956 году соглашению, Москва соглашалась рассмотреть вероятность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора.