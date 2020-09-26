Ученые назвали спасающий от тяжелой степени COVID-19 витамин

Смертность от коронавируса значительно снижает витамин D. Об этом заявили ученые из Медицинской школы Бостонского университета.

Специалисты опубликовали в журнале PLOS ONE исследование. В нем отмечается, что среди зараженных COVID-19 пациентов с нормальным уровнем витамина D в крови значительно меньше тяжелых случаев и летальных исходов.

Ученые выяснили, что среди людей старше 40 лет с нормальным уровнем витамина смертность на 51,5 процента была ниже, чем у других. Специалисты в своем исследовании отмечают, что достаточность витамина D может помочь предотвратить цитокиновый шторм.