Власти Харьковской области объявили траур после крушения самолета

День траура объявили власти Харьковской области 26 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

"Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26", — говорится в сообщении властей.

Весь день в области будут приспущены государственные флаги, на них повесят траурные черные ленты.

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в ночь с 25 на 26 сентября. Инцидент произошел недалеко от города Чугуева, Харьковская область. На борту, согласно последним данным, находились 27 человек, среди которых 20 курсантов училища и семь членов экипажа. В результате падения погибли 25 человек. Двоим удалось выжить, так как они выпрыгнули из самолета непосредственно перед столкновением. Они находятся в тяжелом состоянии.