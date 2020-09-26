Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Лукашенко с Россией

Украина увидела в укреплении сотрудничества России и Белоруссии угрозу для себя. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр в эфире украинского телевидения отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу России. По его словам, поэтому Киев взвешивает все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Украины

Кулеба выразил мнение, что выбор Лукашенко в пользу России означает, что видимые Киеву риски "зашкаливают". Он также выразил сожаление, что белорусский лидер якобы отказался от международного посредничества для того, чтобы урегулировать политический кризис внутри страны.