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4:31   26 Сентября 2020
Политика

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Лукашенко с Россией

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Лукашенко с Россией

Украина увидела в укреплении сотрудничества России и Белоруссии угрозу для себя. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр в эфире украинского телевидения отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу России. По его словам, поэтому Киев взвешивает все риски, которые несет укрепление позиций России в Белоруссии для Украины

Кулеба выразил мнение, что выбор Лукашенко в пользу России означает, что видимые Киеву риски "зашкаливают". Он также выразил сожаление, что белорусский лидер якобы отказался от международного посредничества для того, чтобы урегулировать политический кризис внутри страны.

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Автор: Василий Пименов
#украина #белоруссия #лукашенко

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