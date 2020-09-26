Навальный не вышел бы из комы так быстро при отравлении "Новичком" — Ринк

Блогер Алексей Навальный провел бы в коме несколько месяцев, если бы действительно был отравлен "Новичком". Об этом заявил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

Минимальное количество "Новичка" или же его следы приводят к тому, что человек лежит в коме месяцами, из которой выходит с трудом. Даже если им удавалось жить дальше, то длилось это недолго, подчеркнул Ринк в интервью РИА Новости.

Для спасения Навального в этом случае понадобилось бы переливание крови от его родственников, добавил Ринк.

Блогер провел в коме 16 дней. Его лечение в немецкой клинике "Шарите" длилось 32 дня. На слишком быстрое выздоровление после якобы отравления боевым веществом обратили внимание многие эксперты, международные деятели и политики. Кроме того, Ринк отмечал, что симптомы у Навального не были схожими с теми, что бывают при попадании этого яда.