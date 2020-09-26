Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:30   26 Сентября 2020
Общество

Навальный не вышел бы из комы так быстро при отравлении "Новичком" — Ринк

Навальный не вышел бы из комы так быстро при отравлении "Новичком" — Ринк

Блогер Алексей Навальный провел бы в коме несколько месяцев, если бы действительно был отравлен "Новичком". Об этом заявил один из разработчиков вещества Леонид Ринк.

Минимальное количество "Новичка" или же его следы приводят к тому, что человек лежит в коме месяцами, из которой выходит с трудом. Даже если им удавалось жить дальше, то длилось это недолго, подчеркнул Ринк в интервью РИА Новости.

Для спасения Навального в этом случае понадобилось бы переливание крови от его родственников, добавил Ринк.

Блогер провел в коме 16 дней. Его лечение в немецкой клинике "Шарите" длилось 32 дня. На слишком быстрое выздоровление после якобы отравления боевым веществом обратили внимание многие эксперты, международные деятели и политики. Кроме того, Ринк отмечал, что симптомы у Навального не были схожими с теми, что бывают при попадании этого яда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#отравление #алексей навальный #новичок #леонид ринк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...