Украине придется распрощаться с планами на паразитирование на Евросоюзе за враждебность к РФ. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отреагировал на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ЕС не является "банкоматом". Это отличный урок для украинцев и белорусов, написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев планировал паразитировать на Евросоюзе за враждебность к России. Однако, если безвизовый режим Украине позволили, то денежный вопрос решать придется самостоятельно, "батрача у поляков". Пушков убежден, что Брюссель не собирается помогать Киеву налаживать разрушенную экономику. Сенатор считает, что Белоруссии стоит посмотреть на этот пример и понять, что "заграница не поможет".