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2:32   26 Сентября 2020
Политика

Новый премьер Японии заявил о готовности нормализовать отношения с КНДР

Новый премьер Японии заявил о готовности нормализовать отношения с КНДР

Япония готова готова на полноценную нормализацию отношений с КНДР. Об этом заявил новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По его словам, на новом посту он готов провести встречу с представителем Ким Чен Ыном без предварительных условий. Он отметил, что это может произойти через решение серьезных проблем. Об этом пишет ТАСС.

Суга рассказал, что существуют проблемы, связанные с похищением японских граждан, а также печальным военным прошлым. Он считает, что нормальные отношения двух стран укрепят безопасность не только самих государств, но и всего региона в целом.

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Автор: Василий Пименов
#кндр #оон #япония

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