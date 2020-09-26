Жириновский заявил, что в ближайшие 20 лет русский станет мировым языком

Русский язык станет в ближайшие 20 лет мировым языком, все граждане Европы и Азии выберут для узучения его. Об этом заявил политик Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, мы не можем учить азиатские языки. Политик считает, что люди будут говорить на понятном для всех языке. По его словам, все выберут русский язык. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Жириновский сообщил, что США движется к закату своей истории. Он отметил, что американцам все равно на свою демократию. Он также подчеркнул, что Трамп не собирается покидать кресло президента после выборов.