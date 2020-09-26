Зеленский в субботу прибудет на место крушения Ан-26 под Харьковом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что прибудет в субботу в Харьковскую область, где совершил крушение при посадке военный самолет с кадетами на борту.

Зеленский написал, что для расследования всех обстоятельств и причин происшествия будет создана комиссия. Он назвал случившееся трагедией. Президент отметил, что на месте крушения уже работает поисковая команда. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером 25 сентября под Харьковом разбился самолет Ан-26. По последним данным, погибло 25 человек. Как сообщает Генпрокуратура Украины, на борту находилось 27 человек.