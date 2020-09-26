Посол Франции попросил Богданова о встрече для обсуждения кризиса в Ливии

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов провел переговоры с послом Франции в Москве Пьером Леви, на которых обсуждалось политическое урегулирование кризиса в Ливии. Об этом информирует МИД РФ.

Франция пригласила РФ к разговору. Богданов и Леви высказали мнения о важности остановки боевых действий в Ливии. Страны к пришли к выводу, что необходимо разрешить внутриливийский политический кризис с помощью решений Берлинской конференции.

Министр иностранных дел Временного правительства Ливии Абдель Хади Хувейдж сообщил, что все нефтяные порты и месторождения в стране готовы для начала работы. Решение о ее возобновлении было принято после переговоров ПНС и ЛНА. об этом пишет Федеральное агентство новостей.