Власти Турции накажут курильщиков за нарушение карантина

Власти северотурецкой провинции Гиресун ввели штраф за курение во время прогулки по улице. Об этом сообщают местные СМИ.

Губернатор региона объяснил данное решение стремлением ограничить нарушение масочного режима и предотвратить распространение коронавируса. Теперь граждане, которые опускают маски на подбородок из-за сигареты, будут подвергаться штрафам.

Новые санкции коснутся российских туристов, которые курят во время прогулок по курортному городу. Турецкое издание Haberturk отмечает, что курильщика могут даже арестовать за нарушение уголовного кодекса.