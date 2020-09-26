0:29 26 Сентября 2020Общество
Власти Турции накажут курильщиков за нарушение карантина
Власти северотурецкой провинции Гиресун ввели штраф за курение во время прогулки по улице. Об этом сообщают местные СМИ.
Губернатор региона объяснил данное решение стремлением ограничить нарушение масочного режима и предотвратить распространение коронавируса. Теперь граждане, которые опускают маски на подбородок из-за сигареты, будут подвергаться штрафам.
Новые санкции коснутся российских туристов, которые курят во время прогулок по курортному городу. Турецкое издание Haberturk отмечает, что курильщика могут даже арестовать за нарушение уголовного кодекса.