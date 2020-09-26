Войны банд в Ливии могут вызвать мощную ядерную катастрофу

Вооруженные столкновения боевиков в ливийском городе Таджура могут стать причиной катастрофы, сравнимой с Чернобылем. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Члены враждующих группировок "Ад-Даман" и "Усуд Таджура" уже задействовали тяжелые виды вооружения в своем конфликте. Сложившуюся ситуацию в ливийском городе Таджура нельзя недооценивать из-за расположения под боком ядерного объекта. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В семи километрах от боев находится Центр ядерных исследований, который был построен еще при помощи Советском Союзе. На территории объекта с 1983 года размещен ядерный реактор Т-4М мощностью 10 мегаватт.

Военный обозреватель "Комсомольской правды" призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспечить безопасность способного нанести огромный урон объекта. В противном случае может произойти второй Чернобыль, который станет катастрофой не только для враждующей Ливии, но и для ближайших государств.