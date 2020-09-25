Искажение данных по COVID-19 в Турции является должностным преступлением

Турция в своей статистике не учитывает находящихся на домашнем лечении амбулаторных больных, что является значимым "должностным проступком". Такое заявление сделал депутат Госдумы и заслуженный врач Геннадий Онищенко.

Академик РАН отметил, что наличие скрытых данных говорит об отсутствии контроля за распространением коронавирусной инфекции. Турецкая власть осознанно рискует жизнью пожилых людей своей страны ради сохранения туристического потока.

"Процент граждан, которые не имеют никаких симптомов, по нашим данным это до 60%", — напомнил чиновник.

В то же время Онищенко подчеркнул, что большое число случаев COVID-19 с одной стороны стимулирует выработку иммунитета у населения, однако с другой — это является повышенным риском для старшего поколения. Мнение депутата передает Федеральное агентство новостей.