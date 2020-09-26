Нечаев: Россию удивляет сопротивление ФРГ расследованию «дела Навального»

Россия надеется на сотрудничество своих правоохранительных органов с немецкими в вопросе расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, и ее удивляет сопротивление, с которым она сталкивается.

Об этом российский посол в Германии Сергей Нечаев рассказал в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, отвечая на вопросы о причинах «бездействия» России в расследовании «отравления» Навального.

По словам дипломата, Генпрокуратура России направила Министерству юстиции ФРГ два запроса по поводу Навального, а также попросила предоставить исследованные ранее в лаборатории бундесвера пробы биоматериалов, в которых немецкие медики якобы обнаружили нервно-паралитический яд типа «Новичок», подтвердив тем самым факт отравления блогера. При этом, добавил посол, врачи Омской больницы, которые два дня боролись за жизнь Навального до того, как он был отправлен на лечение в Германию, также делали анализы и проводили исследования, однако отравляющих веществ в его организме не нашли.

«Германия отправила пробы в лаборатории Франции, Швеции и в ОЗХО. Поэтому ожидаем, что и мы получим пробы. Это соответствует всем международным соглашениям. Нас удивляет, что при этом мы наталкиваемся на сопротивление», — напомнил Нечаев.

Для того, чтобы в России было возбуждено уголовное дело по факту якобы имевшего место отравления, необходимо получить доказательства того, что преступление было совершено, объяснил посол.

«Нам нужны пробы, чтобы открыть уголовное дело. По нашему законодательству нельзя начать расследование без доказательств совершения преступления», — подчеркнул он.

Доследственную проверку на основании подозрения российские власти начали. В рамках этой проверки были исследованы многочисленные предметы, а также проведены беседы с персоналом гостиницы, сотрудниками аэропорта и больницы, отметил Нечаев.

«Но начать полноценное расследование мы можем только после того, как возникнет конкретное основание для подозрения. Таков принцип правового государства, который, как мне думается, должен действовать в любой стране, в том числе и у нас», — заявил посол.

Отвечая на вопрос журналистов о новых предположениях, согласно которым Навального могли отравить в гостинице, Нечаев напомнил, что представители команды блогера заявили, что нашли в его номере несколько бутылок, которые они забрали с собой. Но, по его словам, эти заявления выглядят довольно странными, так как они вызывают множество вопросов: что это были за бутылки? Почему эти бутылки не были убраны из номера отравители или персонал гостиницы спустя несколько часов после того, как Навального из него выехал? Мог ли преступник просто бросить на месте преступления бутылки с сильнодействующим ядом? Почему сами спутники Навального не пострадали от взаимодействия с таким сверхтоксичным веществом? Как можно было провезти предполагаемый яд через границу? Неужели его просто взяли в самолет без герметичной упаковки?

«Если за всем этим действительно стоит одна из российских спецслужб, как утверждают тут, то почему она действовала так рискованно и дилетантски?», — задал Нечаев завершающий вопрос.

Россия, по словам посла, крайне серьезно относится к этому инциденту. Наши врачи и следователи хотят максимально прояснить обстоятельства произошедшего, поэтому в Москве надеются на сотрудничество германской стороны.

«Наша Врачебная палата направила запрос во Врачебную палату Германии с просьбой объединить усилия и создать консилиум. Это предложение было отвергнуто. С ответами на наши юридические запросы также медлят», — подчеркнул Нечаев.

На данный момент, по его словам, немецкие партнеры не демонстрируют готовности к сотрудничеству.

В том, что касается самого Алексея Навального, добавил Сергей Нечаев, российское посольство желает ему скорейшего выздоровления.

«Мы официально запросили разрешения оказать Навальному консульскую поддержку. Согласно Венскому соглашению, сотрудники нашего консульского отдела имеют право его посетить. Он — российский гражданин и хотел бы вернуться в Россию», — рассказал дипломат.

Но ответа на этот запрос, по его словам, пока не поступало.

Также Сергей Нечаев подчеркнул, что российская сторона категорически не согласна с раздающимися на разных уровнях утверждениями, будто правительство РФ имеет какое-то отношение к произошедшему. Тем более Россия не может мириться с выдвигаемыми из-за этого инцидента ультиматумами и угрозами новых санкций, но она по-прежнему надеется на деловое сотрудничество с Германией.

«Самое важное для нас — это выяснить, что произошло. Для этого нам нужна помощь Германии, потому что без конкретных доказательств, о которых много говорят, но которые не предъявляют, мы мало что можем сделать, — добавил дипломат в заключение беседы. — Но мы считаем абсурдным предположение, что российское правительство сначала приказало отравить Навального «Новичком», потом спасло ему жизнь и, наконец, отпустило в Берлин.

Напомним, блогер Алексей Навальный почувствовал недомогание 22 августа текущего года во время авиаперелета из Томска в Москву. Для оказания ему медицинской помощи экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку в Омске, где впавшего в кому Навального доставили в местное отделение токсикореанимации. В течение двух дней врачи Омской больницы спасали Навальному жизнь, проводя попутно исследования для постановки диагноза.

22 августа, российские власти по просьбе семьи Навального разрешили вывезти его на лечение в Германию, в берлинскую клинику «Шарите». Именно немецкие медики сначала заявили, что российский блогер отравлен ингибиторами холинэстеразы, а спустя несколько дней из лаборатории бундесвера сообщили, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим ядом типа «Новичок».

После этого федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, а также глава МИД Германии Хайко Маас потребовали от Москвы расследовать отравление Навального и наказать виновных. При этом часть немецких политиков, изначально настроенных против строительства газопровода «Северный поток-2», попыталась воспользоваться возникшей напряженностью, чтобы остановить реализацию этого проекта.

Тем временем Навальный, после 16 дней в коме, пришел в себя, а спустя месяц нахождения в клинике «Шарите», состояние его здоровья улучшилось настолько, что местные врачи приняли решение его выписать из стационара, о чем сам блогер рассказал подписчикам в социальной сети Instagram.