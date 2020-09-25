Минобороны Украины назвало причину крушения Ан-26 под Харьковом

Самолет Ан-26 под Харьковом потерпел крушение из-за отказа двигателя. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в Минобороны.

В военном самолете находились украинские курсанты. По данным Interfax, погибло 22 человека, еще двое получили тяжелые травмы. Они с ожогами были доставлены в больницу.

Всего на борту самолета находилось 28 человек. Создана специальная комиссия по расследованию всех причин и обстоятельств происшествия.