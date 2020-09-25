СМИ и правительственные организации проводили массовую пропагандистскую кампанию в Сирии. Об этом рассказал автор портала Grayzone, журналист и режиссер Бен Нортон.

Многие крупные издания Великобритании были под контролем пропагандистской кампании, которая финансировалась правительством. Все сотрудничающие с правительством фирмы получили финансирование от США и других стран Европы. Согласно ставшей доступной для всех информации, с 2014 года Минобороны Великобритании и МИД страны вели информационные войны, создавая инфраструктуру для управления масс-медиа. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Множество НКО создавали имидж оппозиции в Сирии. Например, некоторые организации занимались созданием положительного образа руководства "Сирийской свободной армии" (ССА), в которой участвовали джихадисты и экстремисты. Одна из НКО развивала сеть оппозиционных медиа в Сирии и занималась созданием внутренних протестов. Более подробно о том, как НКО Великобритании создавали имидж сирийских боевиков можно почитать в материале ФАН.