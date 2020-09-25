Сатановский объяснил, почему Горбачев поддержал протесты в Белоруссии

Поддержавший белорусские протесты Михаил Горбачев относится к такой категории людей, которые не обращают внимания на то, как устроен мир, а интересуются только собственными «хотелками».

Об этом в пятницу, 25 сентября, в своем Telegram-канале пишет российский политолог и радиоведущий Евгений Сатановский, по словам которого, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев ни капли не изменился.

«Ни годы его ничему не учат, ни история, в которой он сыграл для страны, во главе которой стоял, роль чернейшую — она по итогам его неумелого внешнеполитического барахтания и внутреннего лавирования, существовать перестала. Теперь ему для Белоруссии такого же исхода хочется!» — пишет Сатановский.

Также политолог отмечает, что люди, подобные Горбачеву, не обращая внимания ни на что вокруг, как правило, очень злятся, если им указывают на ошибки, и еще больше злятся, если их пытаются от этих ошибок удержать. Таким людям — инфантильным, болтливым, обидчивым, поверхностным, упрямым, закомплексованным, неумным, но зачастую хитрым — необходимо, чтобы им беспрерывно льстили, говорили комплименты, чтобы ими восхищались и с ними не спорили. А если мир не соответствует их желаниям, тем хуже для такого мира.

«Какое дело Горбачеву до Белоруссии? Или дочке Ельцина, которая тамошние протесты тоже поддержала?», — удивляется Сатановский.

Одно дело – деятели культуры, продолжает политолог. Они эмоциональные, экспрессивные и экспансивные, живут не разумом и далеки от реальной жизни. Им хочется идеалов, таких, например, как один из древнейших сюжетов мировой литературы «толпа против тирана». И их не беспокоит, что потом все станет намного хуже, чем было до того. Им – этим деятелями культуры – хватает драйва, чувства сопричастности к великим переменам и к власти над судьбами, даже если все это они получают лишь на миг…

Однако политики – это совсем другое дело, уверен Сатановский, они такими быть не должны. Но и Михаил Горбачев, и дочка Ельцина, по его мнению, не относятся ни к тем, ни к другим.

«Этим — и Михаилу Сергеевичу, и, судя по всему, Татьяне Борисовне, что во всех белорусских нестроениях главное? Белорусы? Сочувствуют они им? Да плевать им и на них, и на Белоруссию. И на Россию плевать. Но раз за протестующих Запад, значит и они за них будут», — отмечает аналитик.

Если США и Евросоюз поддержали белорусских протестующих, значит и эти персонажи нашей истории, и все им подобные, без сомнений, раздумий и колебаний, тоже их поддержат, уверен Сатановский. При чем, как отмечает политолог, они это делают не потому, что они – пятая колонна или агенты влияния, они просто искренне отдают свои чувства и симпатии Западу, понимая, что именно там находятся их интересы.

«Запад победит — им по любому хорошо будет. Свой кусок у них останется, а то и прирастет. Опять же, окружение подзуживает. Да и не нравится им Россия с ее национальными интересами, которые прямо противоречат их личным интересам. И реванша хочется…», — заключил Сатановский.

Напомним, ранее Михаил Горбачев комментируя изданию «Подъем», продолжающиеся в Белоруссии уже 1,5 месяца протесты оппозиции, поддержал действия протестующих.