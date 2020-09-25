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21:07   25 Сентября 2020
Общество

Турецкий журналист рассказал о занижении данных по COVID-19 в стране

Турецкий журналист рассказал о занижении данных по COVID-19 в стране

Статистика заболеваемости коронавирусом нового типа в Турции сильно занижена руководством страны, сообщают СМИ.

Анкара предоставляет недостоверные данные по количеству пациентов с COVID-19 в государстве, занижая этот показатель в десятки раз, считает автор издания из Турции News-Turk Мехмет Аджет, пишет Федеральное агентство новостей. Он подчеркнул, что отчеты министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи пестрят неточностями. По словам журналиста, в статистику попадают только находящиеся в больницах и наблюдаемые врачами пациенты, а те, кто лечится дома, не заносятся в данные по масштабам заболеваемости.

Информация турецкого Минздрава о количестве пациентов с коронавирусом недостоверна, также отметил завкафедрой инфекционных заболеваний Университета Хаджеттепе Мехмет Джейхан. Он подчеркнул, что цифры занижаются властями Турции.

"Все мы понимаем, что опубликованная Минздравом Турции статистика не является достоверной. Я направлял по этому поводу обращение в министерство", — заявил Джейхан.

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Автор: Василий Пименов
#турция #минздрав #коронавирус #COVID-19 #коджа

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