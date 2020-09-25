Ученый оценил вероятность падения на Землю второго Тунгусского метеорита

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов на основании данных особой статистической модели спрогнозировал вероятность падения на Землю метеорита такого же масштаба, как Тунгусский.

Специалист напомнил, что Тунгусский метеорит взорвался недалеко от села Ванавары в 1908 году. Взрывной волной тогда поразило территорию площадью в несколько километров, повалило деревья. Он также напомнил россиянам о менее масштабном Челябинском метеорите, который упал в 2013 году. Также эксперт рассказал о формуле, позволяющей рассчитать временные промежутки, с которыми небесные тела такого крупного размера падают на Землю, передает NationNews.

"Есть статистика и даже формула, которая связывает между собой размер космического тела, энергию, которую он несет, с количеством падений на Землю", — отметил астроном.

Исходя из полученных по формуле данных, можно сказать, что явление такого масштаба, как Тунгусский метеорит, случается примерно раз в тысячелетие. При этом небесные тела размером с Челябинский метеорит падают несколько раз за 100 лет.