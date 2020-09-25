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20:56   25 Сентября 2020
Политика

Депутат Рады заявил, что на Украине невозможно жить без кумовства

Депутат Рады заявил, что на Украине невозможно жить без кумовства

Депутат Верховной рады Николай Тищенко считает, что на Украине невозможно жить без кумовства. Об этом сообщают местные СМИ.

По мнению нардепа, кумовство — украинская национальная идея. Тищенко подчеркнул, что "в православии так принято, когда люди друг другу кумовья и друзья".

Отмечается, что политик подтверждает озвученную теорию на практике. Ранее он получил должность в Верховной раде только благодаря тому, что является кумом главы ОП Украины и друга президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Ранее RT сообщил, что рейтинг главы Украины с апреля снизился более чем на 10%.

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Автор: Яна Либерман
#украина #верховная рада #тищенко

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